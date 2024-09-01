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Новости 12:53

В Петербурге появился виртуальный "Подорожник"

фото ЗакС политика В Петербурге появился виртуальный "Подорожник"

В Петербурге пассажиры общественного транспорта теперь могут оплачивать проезд с помощью виртуального "Подорожника", об этом 1 сентября сообщили в пресс-службах ГКУ "Организатор перевозок" и комитета по транспорту города.

Тестирование новой системы оплаты проезда началось в воскресенье, 1 сентября. Оплата будет осуществляться через мобильное приложение, которое позволяет оформлять проездные билеты без обращения в точки продаж.

Сначала приложение проверят 10 тысяч пассажиров, после удачного теста его смогут использовать все. 

Как рассказали в ГКУ "Организатор перевозок", в тестировании может участвовать любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте учреждения.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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