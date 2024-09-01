МЧС предупредило петербуржцев о грозе и дождях 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 2 сентября в городе местами ожидаются дожди и грозы. Во время грозы ветер может усиливаться до 14 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Фото: ЗАКС.Ру