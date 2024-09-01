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Новости 14:22

После гибели петербуржца от упавшего дерева было возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика После гибели петербуржца от упавшего дерева было возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) из-за гибели мужчины от упавшего дерева, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В субботу, 31 августа, в Петербурге был сильный ветер, который повалил дерево на Крестовском острове. В итоге дерево упало прямо на мужчину, который просто гулял. 

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, у него был диагностирован перелом шеи, однако спасти мужчину не удалось.

На данный момент следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также был назначен комплекс экспертиз.

Фото: ЗАКС.Ру


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