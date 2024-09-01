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Новости 15:52

Беглову и вице-премьеру Савельеву представили трамвай для линии "Славянка"

фото ЗакС политика Беглову и вице-премьеру Савельеву представили трамвай для линии "Славянка"

Губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-премьер Виталий Савельев посмотрели пилотный вагон для трамвайной линии "Славянка", об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Показ прошел на производственной площадке ПК Транспортные системы, там и создали новый трамвайный состав. Также Беглов и Савельев обсудили развитие трамвайного транспорта в Петербурге.

Для линии "Купчино – Шушары – Славянка" созданы двухкабинные трехсекционные низкопольные вагоны "Невский". Все они спроектированы на базе трамвая "Витязь М".

"Первые десять трамваев выйдут на маршрут сразу после ввода в эксплуатацию первого участка линии, которая свяжет Купчино и Шушары. Плановые сроки завершения работ по первому этапу от станции метро "Купчино" до поселка Шушары, включая трамвайное депо – 4 квартал 2025 года", – сказал Александр Беглов. 

Также градоначальник напомнил, что трамвайная линия "Славянка" является одним из крупнейших проектов в России по устройству городской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Смольного


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