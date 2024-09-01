В Ленобласти с 1 сентября начали действовать ограничения на продажу алкоголя в барах

В Ленинградской области начали действовать ограничения на продажу алкоголя в барах, которые находятся в многоквартирных домах, об этом сообщали в пресс-службе региональной администрации.

Ограничения на продажу алкоголя начали работать 1 сентября. Теперь в барах, которые находятся в многоквартирных домах, нельзя будет купить алкоголь с 23:00 до 09:00.

Однако есть исключения. Например, алкоголь смогут продавать те заведения, где соблюдены все требования ГОСТ, есть все лицензии, а посадочных мест не менее 20. Такие места смогут торговать алкоголем до двух часов ночи.

Также ограничения не будут касаться ресторанов, которые расположены в туристических местах. Список мест определит правительство Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру