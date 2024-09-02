В Петербурге обещают грозы

Из-за теплого атмосферного фронта в Петербурге в первой половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщил 2 сентября специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в городе сохранится теплая погода. Температура может подняться до +25 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник осадки не ожидаются. Температура повысится до +28 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру