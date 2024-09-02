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Новости 9:33

В Петербургском метро запустили 25-й состав "Балтиец"

фото ЗакС политика В Петербургском метро запустили 25-й состав "Балтиец"

В присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова, зампредседателя правительства России Виталия Савельева и министра транспорта России Романа Старовойта в Петербурге на линию метро запустили 25-ый состав модели "Балтиец", об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов подчеркнул, что финальную подготовку проходит 26-состав, 27-й и 28-й составы собирают на заводе. Градоначальник пообещал, что в 2024 году всего будет поставлено 10 поездов. В следующие два года — 2025-2026-м — вагоны будут выпускаться с обновленным дизайном. Ожидается, что до 2031 года город получит 950 современных вагонов. 

Савельев также отметил, что в ближайшее время петербуржцам могут представить новые проекты и разработки в сфере транспорта. 

Первый "Балтиец" запустили в 2022 году. Он имеет просторный пассажирский салон, место для зарядки устройств. Обновлено информационное табло.

Фото пресс-службы Смольного


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