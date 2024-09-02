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Новости 10:58

Из-за лося на КАД случилось смертельное ДТП

фото ЗакС политика Из-за лося на КАД случилось смертельное ДТП

В Петербурге на КАД автомобиль наехал на лося, в результате происшествия погибли пассажир и животное. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

По версии правоохранителей, вечером 1 сентября на 37-м километре КАД Volkswagen Bora сбил вышедшего на дорогу лося. После чего часть туши погибшего животного от удара отлетела в сторону и повредила едущий в попутном направлении "ВАЗ-2107".

В результате происшествия погиб 51-летний пассажир иномарки. Ее водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Фото пресс-службы полиции


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