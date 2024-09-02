Путин заявил, что обычно спит по шесть часов

Президент России Владимир Путин пришел 2 сентября на открытый урок "Разговоры о важном" в кызылскую школу №20 в Тыве, об этом написали "РИА Новости". На занятии он рассказал, что обычно спит по шесть часов.

"Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь", — ответил он на вопрос школьника.

Президент объяснил, что столько спит, потому что не может "должным образом организовать свой рабочий день". Путин пообещал исправиться, "вместе будем это делать".

Его также спросили про рост интереса к китайскому языку. Президент считает, что такая тенденция связана с появлением множества партнеров между Россией и Китаем. По его мнению, связи между странами возникают "естественным путем". Также Путин подчеркнул, что маленькие члены его семьи тоже учат китайский язык.

Кроме этого, президент отметил, что не надо забывать интерес к английскому языку. "Английский язык – это великий язык, он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее", - сказал Путин.

фото: кадр из видео с сайта Кремля