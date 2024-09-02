Центризбирком разрешил ограничение съемки на выборах в восьми регионах

Центризбирком на заседании 2 сентября принял постановление о возможности запрета фото- и видеосъемки на избирательных участках в восьми регионах России, а также вблизи от них. Соответствующие решения смогут принимать региональные избиркомы, аккредитованных СМИ ограничение коснуться не должно.

Изменения внесены в постановление "О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов Российской Федерации". Решение о его корректировке было принято единогласно.

"Наше постановление представляет избирательным комиссия субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков", — передает ТАСС слова зампреда ЦИК Николая Булаева.

Ограничения станут возможны на территории Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. По словам Булаева, подобные меры преследуют цель обезопасить жизнь и здоровье граждан при проведении выборов. Зампред также выразил мнение, что обычные россияне "с пониманием отнесутся к этому решению".

Андрей Казарлыга, фото: cikrf.ru (скриншот трансляции)