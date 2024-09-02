В ЛДПР предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

ЛДПР направила в правительство России законопроект о пособии по уходу за ребенком в размере 100% от прожиточного минимума. На это 2 сентября обратили внимание "Известия".

"В ЛДПР настаивают установить минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы ЛДПР.

Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий задается вопросом, что делать маме, которая в декрете получает 15-25 тысяч. По его словам, одна из ключевых задач государства — повышение уровня демографии. Сегодня размер пособия составляет 9227 рублей, прожиточный минимум на душу населения — 15 453 рубля.

Напомним, что 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о выплате неистраченной суммы до 10 тысяч рублей из остатка материнского капитала.

Фото: ЗАКС.Ру