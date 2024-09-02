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Новости 16:19

На станции "Звездная" ограничат вход по утрам из-за ремонта эскалатора

фото ЗакС политика На станции "Звездная" ограничат вход по утрам из-за ремонта эскалатора

На станции синей ветки петербургского метрополитена "Звездная" ограничат вход пассажиров, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора станции. Они будут действовать по будням с 07:45 до 09:00 с 2 сентября по 18 октября 2024 года.

В метрополитене уточнили, что график ограничений может меняться в зависимости от пассажиропотока.

Петербуржцам посоветовали пользоваться другими ближайшими станциями метро, например, станцией "Московская" и станцией "Купчино". До них можно доехать на наземном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру


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