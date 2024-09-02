На Госуслугах появились электронные студенческие билеты и зачетные книжки

На портале "Госуслуги" стали доступны электронные студенческие билеты и зачетные книжки, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как рассказали в ведомстве, сейчас более 640 тысяч студентов из 76 вузов уже могут воспользоваться новым сервисом. В список вузов, у которых студенты могут смотреть свои оценки на Госуслугах, попали пять петербургских учреждений: СПбГИК, СПбГЛТУ им. Кирова, СПбГМТУ, ГУАП и СПХФУ.

Такую функцию также собираются внедрить еще 90 российских вузов.

Электронный студенческий билет будет работать по QR-коду. По нему можно будет покупать билеты со скидкой, посещать музеи, проходить на территорию вуза и следить за посещаемостью.

Фото: unsplash.com