ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:51

На Госуслугах появились электронные студенческие билеты и зачетные книжки

фото ЗакС политика На Госуслугах появились электронные студенческие билеты и зачетные книжки

На портале "Госуслуги" стали доступны электронные студенческие билеты и зачетные книжки, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как рассказали в ведомстве, сейчас более 640 тысяч студентов из 76 вузов уже могут воспользоваться новым сервисом. В список вузов, у которых студенты могут смотреть свои оценки на Госуслугах, попали пять петербургских учреждений: СПбГИК, СПбГЛТУ им. Кирова, СПбГМТУ, ГУАП и СПХФУ.

Такую функцию также собираются внедрить еще 90 российских вузов. 

Электронный студенческий билет будет работать по QR-коду. По нему можно будет покупать билеты со скидкой, посещать музеи, проходить на территорию вуза и следить за посещаемостью.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама