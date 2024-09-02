Десять россиян не пустили в Эстонию на границе в Нарве

В Нарве в Эстонию не пустили десять российских граждан 31 августа и 1 сентября, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Также вместе с россиянами не пустили четырех граждан Молдавии и по одному гражданину Перу, Украины, Колумбии и США.

Как отметили эстонские пограничники, чаще всего причиной отказа в пересечении границы становилось то, что граждане не имели нужных документов для въезда. Также они давали неясные показания о целях поездки.

Всем 18 иностранным гражданам запретили въезд в Эстонию.

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