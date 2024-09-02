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Муниципал 17:38

Кандидатка требует от Дианы Серой 2 млн рублей из-за поста в Telegram

фото ЗакС политика Кандидатка требует от Дианы Серой 2 млн рублей из-за поста в Telegram

Претендентка в совет МО "Лиговка-Ямская" Елена Калинина отправила своей экс-конкурентке Диане Серой досудебную претензию с требованием выплатить ей компенсацию в размере 2 млн рублей за незаконное, по ее мнению, использование объекта интеллектуальной собственности: стихов и портрета. Ранее Серая опубликовала макет листовки Калининой в своем Telegram-канале. Отметим, Серая была снята с выборов в округе по иску, опять же, Калининой. 

В тексте досудебной претензии (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) говорится, что Серая опубликовала в своем Telegram-канале "Будничный" макет листовки Калининой. При этом ранее эти материалы, по словам кандидатки, не были где-либо опубликованы. Листовка была только у нее и у типографии. 

"Правообладатель оценивает справедливую компенсацию в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, 00 копеек за нарушение исключительных и авторских прав Правообладателя на литературное произведение (агитационная листовка(буклет) со стихотворением автора) и использование изображения физического лица без получения предварительного согласия", - говорится в обращении. 

Серая в своем Telegram-канале не первый год собирает фотографии различных агитационных листовок петербургских политиков и иных деятелей. Летом 2024 года она баллотировалась в совет МО "Лиговка-Ямская", однако суд отменил решение о ее регистрации из-за иска Калининой. Та жаловалась, что Серая вела, по мнению истицы, незаконную агитацию на своих ресурсах. За агитацию приняли ту самую листовку с портретом Калининой. Сейчас все агитматериалы кандидатов удалены из канала Серой.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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