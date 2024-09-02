В Петербурге расширили возможности бесплатного проезда для детей из многодетных семей

На рабочем совещании губернатора Петербурга и городского правительства одобрили проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс города, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о возможности бесплатного проезда на общественном транспорте для детей из многодетных семей.

"Большинство положений Социального кодекса Санкт-Петербурга уже приведены в соответствие с положениями о статусе многодетной семьи. Мы расширяем круг пользователей действующих льгот, в том числе на проезд в общественном транспорте. Эта мера поддержки очень важна для многодетных семей", - подчеркнул губернатор.

Ранее в Петербурге бесплатный проезд был доступен для детей из многодетных семей, которым до 18 лет, если они учатся очно. Теперь дети до 18 лет смогут ездить на транспорте бесплатно, даже если нигде не учатся, и до 23 лет если учатся очно.

Фото: ЗАКС.Ру