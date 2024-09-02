На проспекте Королева задымился лазурный автобус

В Приморском районе Петербурга задымился очередной лазурный автобус, из-за чего на проспекте Королева образовалась пробка, об этом 2 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Задымление произошло в понедельник, 2 сентября, примерно в 17:30 на проспекте Королева. Из-за этого на улице образовалась пробка от дома №47 до места, где задымился автобус.

По словам петербуржцев, задымление случилось в автобусе №170. Уточняется, что пассажиры автобуса покинули салон самостоятельно, и никто не пострадал.

Это не первый раз, когда в лазурном автобусе происходит задымление. Ранее неполадки с ними происходили в Красносельском районе, на КАД, а даже в нескольких метрах от сегодняшнего места происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру