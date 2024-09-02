Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин учредил медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", документ 2 сентября появился на сайте правовой информации.

Согласно документу, медаль получат те, кто принимал участие в рядах ВС СССР во время боев на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций.

Также юбилейную медаль получат труженики тыла, которые проработали в годы ВОВ не менее шести месяцев. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей тоже получат награду.

За вклад в Победу медаль вручат гражданам тех стран, которые находились в рядах ВС СССР в период войны. Речь идет о странах, которые не входят в СНГ.

Фото: сайт Кремля