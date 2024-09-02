Бюджетно и не очень: Какие смартфоны закупают в Петербурге

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Две SIM-карты, восьмиядерный процессор, аккумулятор объемом 5 000 мА/ч — таков неполный набор требований, которые предъявляют бюджетные учреждения Петербурга при закупках мобильных телефонов. Как правило, они приобретают дешевые смартфоны со стандартным функционалом. В то же время порой заказчики предъявляют особые требования к поставляемым аппаратам и выбирают технику подороже. ЗАКС.Ру присмотрелся к тому, какие устройства покупают городские бюджетники.

Дешево и сердито

С начала 2024 года чиновники, бюджетники и муниципалы разместили не менее 42 заявок на приобретение смартфонов для собственных нужд. Общая сумма заключенных контрактов составила 3,2 млн рублей. За эти деньги заказчики получили 452 устройства со средней стоимостью менее 7,1 тысячи рублей. Однако цена некоторых аппаратов оказалась заметно выше этого значения.

Приблизительно в половине случаев заказчики указывали в закупках конкретные наименования моделей смартфонов, которые бы хотели получить. Другие закупки обошлись без уточнений марок в спецификации.

Так, 8 июля ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района" заключило контракт на поставку 62 смартфонов на общую сумму 270 270 рублей. Цена одного устройства составила 4 359 рублей. Согласно условиям закупки, поставляемые аппараты должны были обладать экраном с диагональю 6,5 дюймов, восьмиядерным процессором с частотой 1 600 тактов, модулями ГЛОНАСС и GPS, а заодно способностью подключения к Wi-Fi и Bluetooth. Среди других характеристик были указаны 64 Гб памяти и 3 Гб оперативной памяти, слоты для двух SIM-карт и аккумулятор емкостью до 5 000 мА/ч. Под такое описание подпадает, например, Xiaomi Redmi A2, однако это далеко не единственный возможный вариант.

Приблизительно подобные требования к технике предъявлял в апреле Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского района. Отличие здесь состояло лишь в величине диагонали экрана — она у шести поставляемых смартфонов должна была составлять 6,7 дюймов. Цена устройств также была немного больше и равнялась 5 590 рублям.

Администрация губернатора Петербурга отметилась закупкой 21 смартфона по 10 482 рубля за штуку. Контракт общей стоимостью 220 132 рубля был заключен 11 марта, марка устройств в спецификации отсутствовала. В то же время в обосновании максимальной цены контракта в качестве примера приводился смартфон TECNO Pova 5 с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами внутренней памяти.

Когда заказчик знает, что он хочет

В других случаях заказчики прямо указывают модель необходимой техники или, хотя бы, ее марку. В июне Клиническая ревматологическая больница № 25 закупила три телефона по 14 210 за штуку. В контракте заказчик указал, что хочет получить аппараты Xiaomi с восьмиядерным процессором, с диагональю экрана на уровне 6,71 дюйм и со 128 Гб встроенной памяти. Набором таких характеристик обладают, например, Xiaomi Redmi 10C и Xiaomi Redmi 12C. По состоянию на начало сентября приобрести подобные устройства в одной из торговых сетей можно по цене не выше 8 999 рублей, что заметно меньше цены закупленных больницей телефонов.

Более избирательные заказчики прямо указывают, какой именно смартфон рассчитывают приобрести. Например, в июле городской комитет по благоустройству купил телефон Honor X8a за 14 100 рублей, в августе он же получил ITEL P55 за 13 400 рублей. Комитет имущественных отношений в июле заключил контракт на поставку девяти Samsung Galaxy A05 4/128Gb, SM-A055F черного цвета. Сумма закупки составила 97 962 рубля, каждое устройство обошлось бюджету в 10 885 рублей. За потраченные деньги чиновники получили смартфоны с широкоугольной 50-мегапиксельной камерой с 10-кратным цифровым зумом. На сайте производителя отдельно указывается, что "фронтальная камера 8 Мп подойдет для стильных селфи".

Местная администрация МО "Финляндский округ" потратила в конце весны 10 440 рублей на покупку смартфона OPPO А38 4/128 Gb. Камера устройства поддерживает эффект Боке с акцентом на объекте съемки и размытием окружающего фона. Также производитель сулит покупателям "потрясающее качество звука" при троекратном увеличении его громкости.

Детская горбольница № 2 святой Марии Магдалины подписала 27 августа контракт на поставку одного смартфона Xiaomi Redmi 13C 256 ГБ за 13 890 рублей. В описаниях устройства продавцы упирают на качество экрана и возможность создания фотоснимков и видео в формате Full HD.

Если хочется подороже

В целом бюджетники закупают недорогие телефоны, цена которых редко превышает 10 тысяч рублей. Иногда стоимость устройств достигает 13-14 тысяч рублей, но в редких случаях она оказывается еще выше. Например, в начале мая петербургский Акушерский колледж заплатил 15 300 рублей за неназванное мобильное устройство без спецификации в карточке закупки. Но и это вовсе не предел.

Местная администрация МО "Невский округ" пожелала приобрести смартфон Samsung Galaxy A35 5G 256 ГБ синего цвета за 29 400 рублей. Контракт заключили 19 августа, устройство должно быть поставлено заказчику до конца сентября.

Производитель сообщает, что смартфон позволяет делать "яркие снимки" в ночное время. "От ночных пейзажей до ночных портретов — каждый снимок с потрясающей детализацией", — говорится в описании на сайте Samsung. Помимо 13-мегапиксельной фронтальной камеры, аппарат оборудован тремя камерами разрешением от 5 до 50 Мп. Покупателям также обещают "кристально-яркое изображение" на экране в условиях солнечного дня.

Рекордсменом по стоимости приобретенного телефона стал детский сад № 43 Невского района. В конце апреля учреждение приобрело у единственного поставщика смартфон HUAWEI P60 Pro 8/256 ГБ. Покупка обошлась бюджетному учреждению в 95 387 рублей.

За эти деньги детский сад получил мобильное устройство с восьмиядерным нейронным процессором Qualcomm AI Engine седьмого поколения. Основная камера смартфона обладает разрешением 48 Мп с оптической стабилизацией изображения и позволяет получать снимки с разрешением до 8000х6000 пикселей. Экран с цветопередачей на уровне 1,07 млрд цветов имеет закругленные края, корпус обладает высокой степенью пыле- и влагозащиты IP68, что позволяет ему работать при погружении в воду на глубину свыше одного метра.

Сейчас подобный аппарат можно приобрести по цене около 60 тысяч рублей и меньше.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash