На улице Дмитрия Устинова автобус сбил подростка на электросамокате

В Петербурге произошло новое ДТП с участием электросамокатчика, там фигурирует лазурный автобус, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В больницу попал подросток, именно он вел электросамокат, который попал в аварию с лазурным автобусом на улице Дмитрия Устинова. По данным правоохранителей, юноша на самокате ехал по переходу на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел днем в понедельник, 2 сентября. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ГАИ напомнили, что во время катания на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности при переходе дороги нужно спешиваться и следовать ПДД.

Фото: ЗАКС.Ру