Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

В монгольском аэропорту Владимира Путина встретил почетный караул в традиционной форме.

В Монголии глава государства примет участие в праздновании 85-летия победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол.

Также у Путина запланированы переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. На встрече главы государств обсудят развитие отношений России и Монголии, а также обменяются мнениями о международной повестке.

Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля