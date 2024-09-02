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Путин прибыл в Монголию

фото ЗакС политика Путин прибыл в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

В монгольском аэропорту Владимира Путина встретил почетный караул в традиционной форме. 

В Монголии глава государства примет участие в праздновании 85-летия победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол.

Также у Путина запланированы переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. На встрече главы государств обсудят развитие отношений России и Монголии, а также обменяются мнениями о международной повестке.

Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля


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