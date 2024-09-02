На Большом Сампсониевском проспекте улетели бюллетени с кандидатами в Парголово

В Петербурге улетели несколько десятков бюллетеней на Большом Сампсониевском проспекте, об этом 2 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали петербуржцы, на разлетевшихся бюллетенях были написаны фамилии кандидатов на выборах в МО "Парголово".

Издание обратилось в избирательную комиссию №14 Выборгского района, которая как раз занимается организацией выборов в Парголово, однако там ничего не ответили по поводу улетевших бюллетеней.

В горизбиркоме при этом отметили, что листы, на которых нет печати избиркома, формально бюллетенями не являются, поэтому проголосовать по ним будет нельзя.

Фото: ЗАКС.Ру