"Остров фортов" обновляет Кронштадт

В Кронштадте продолжаются работы в рекреационном кластере "Остров фортов", посвященном истории российского Военно-морского флота. Сам проект выходит за рамки обустройства непосредственно туристической зоны и преследует цель создания комфортной городской среды также для местных жителей.

Кронштадт как место притяжения туристов

Проект предусматривает создание образовательного и туристического кластера на территории, прилегающей к Каботажной гавани. Общая его площадь превысит 100 гектаров, полностью благоустройство планируется завершить в 2026 году. К этому моменту здесь должны появиться отели, яхтенная марина, всепогодный курорт, океанариум и новые музеи. Кроме того, в 2025 году Смольный обещает открыть для туристов три кронштадтских форта — соответственно, "Кроншлот", "Петр Первый" и "Александр Первый".

Первый объект исторического парка был открыт еще в 2020 году, четвертая очередь строительства стала доступна для посещения в конце июля 2024 года. Сейчас для отдыхающих доступны Аллея героев российского флота, Маяк памяти с панорамными качелями, яблоневый сад с прудом, детские площадки и всесезонный палаточный комплекс площадью 4,3 га. Кроме того, с конца прошлого года в Музее военно-морской славы открылась для посещения первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол".

Сам проект призван способствовать развитию периферийного туризма в черте Петербурга. Речь идет о популяризации точек на карте города вне пределов исторического центра. Всего на эти цели заложено около 80 млрд рублей, о чем губернатор Александр Беглов говорил в своем отчете за 2023 год.

По оценке градоначальника, сейчас на острове Котлин проводится "первая масштабная модернизация Кронштадта" со времен его основания. Создание кластера позволило привлечь внимание туристов к городу, полагает он.

"За прошлый год он [Кронштадт] принял 3,3 млн человек. Это сопоставимо с Царским Селом и Исаакиевским собором", — отмечал Беглов в минувшем феврале.

Всего в 2023 году Петербург посетили 9,5 млн туристов, сообщали ранее в Смольном.

В начале августа комитет по развитию туризма информировал о том, что "Остров фортов" вошел в топ-15 самых популярных петербургских объектов в событийных турах.

Благоустройство для горожан и гостей острова

Проект развития Кронштадта подразумевает также развитие городской среды, не связанной напрямую с туриндустрией. В частности, речь идет о благоустройстве, в том числе дворов, и обновлении освещения и инженерных коммуникаций. Предполагается, что это позволит улучшить жизнь горожан.

Так, например, в середине августа было запущено рабочее движение по двум обновленным участкам Цитадельского шоссе. Третий участок, соединяющий уже готовые участки трассы, должен быть завершен в 2025 году. В результате шоссе превратится в четырехполосную дорогу с тротуарами и освещением, на всем протяжении которой будет проложена велодорожка.

Сейчас ведутся работы по обустройству более трех километров Морской набережной между сквером "Инчхон" и Морским портовым комплексом. Планируется, что сама набережная будет разделена на четыре тематические зоны. Одна из них, музейная, должна открыться для прогулок уже в этом году. Общая стоимость контракта на благоустройство составила 3,7 млрд рублей.

Соглашение о выполнении работ на Цитадельском шоссе и строительстве Морской набережной было заключено в 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии вице-премьера Марата Хуснуллина. Последний отметил что вопрос транспортной доступности Кронштадта неоднократно вставал прежде.

"Кронштадт — это огромный проект, который станет новой точкой притяжения, достоянием, жемчужиной Санкт-Петербурга. Считаем абсолютно необходимым сделать его максимально доступным в транспортном отношении", — цитировала слова Хуснуллина пресс-служба Минстроя.

Помимо этого, продолжается благоустройство сквера Катерников. Как сообщал 10 августа вице-губернатор Евгений Разумишкин, подрядчику остается уложить плитку, установить опоры освещения и расставить малые архитектурные формы. Общая стоимость работ по трем контрактам составила 118,7 млн рублей.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство внутриквартальной территории в границах улиц Мануильского, Лебедева, Аммермана и Ленинградской. Кроме того, заключены четыре контракта на благоустройство территории между домами №№ 5 и 9 по Кронштадтскому шоссе. Общая их стоимость составила 323,3 млн рублей.

До 2033 года ГУП "ТЭК СПб" планирует инвестировать на развитие энергетической инфраструктуры города в общей сложности 8,4 млрд рублей. Деньги предназначаются, в том числе, на реконструкцию 40 км теплосетей, сообщала в июле 2023 года корпоративная газета предприятия "Формула тепла". В планах предприятия стоит модернизация котельной на Цитадельском шоссе, что должно повысить надежность теплоснабжения 44 тысяч потребителей вкупе с предоставлением тепла и горячей воды в сам "Остров фортов". Ожидается, что работы здесь будут выполнены уже в следующем году.

Кроме того, к середине октября должна быть завершена реконструкция тепломагистрали на Посадской улице. В прошлом году специалисты предприятия реконструировали километр трубопроводов поблизости от Морского Никольского собора.

Также в городе ведется модернизация освещения. На всем протяжении Ильмяниновой улицы установили новые фонари на 12 декоративных чугунных опорах за 14 млн рублей. Кроме того, заключены контракты на обустройство наружного освещения на улице Осокина и в Арсенальном переулке на общую сумму 25 млн рублей. Также на сайте госзакупок размещены заявки на выполнение работ на улице Зосимова и в Посадской улице и в квартале между проспектом Ленина, Посадской, Владимирской и Гражданской улицами. Максимальная цена первой закупки составляет 61,5 млн рублей, за выполнение второй комитет по государственному заказу готов заплатить до 71,8 млн рублей.

фото gov.spb.ru