На Невском проспекте заработал фонтан

ГУП "Водоканал" восстановил фонтан на Невском проспекте в сквере имени Соловьева-Седого, сообщили 3 сентября в пресс-службе организации. Его соорудили в 1959 году.

По данным "Канонера", решение о восстановлении было принято в 2023 году. Издание отмечает, что фонтан не работал "долгое время".

Кроме того, снова заработали еще три фонтана. Один из них построили в 1956 году, он стоит на улице Фрунзе. Второй фонтан располагается во дворе Нового Пассажа, третий — во дворе доходного дома Перцова, который находится недалеко от ТРЦ "Галерея".

"Всего в 2024 году предприятие реконструировало 8 водных жемчужин. Работа по возрождению фонтанного фонда Петербурга продолжается", — сообщили в "Водоканале". Теперь в городе работает 93 фонтана.

Фото: ГУП "Водоканал"