В Петербурге мужчина бросал пустые бутылки в машину "скорой"

Петербургская полиция разыскивает мужчину, который разбил лобовое стекло машины скорой помощи, сообщили 3 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По версии силовиков, он бросал в машину пустые бутылки.

Как сообщили в полиции, вечером 2 сентября у метро "Академическая" стояла машина скорой помощи, где медики проводили бесплатную вакцинацию от гриппа. За услугой обратился нетрезвый мужчина, но ему отказали. После этого неизвестный достал из мусорного контейнера пустые бутылки и стал бросать в машину "скорой". В результате у автомобиля оказалось разбито лобовое стекло.

Сейчас устанавливается материальный ущерб. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Фото: ЗАКС.Ру