За нарушение правил перевозки пассажиров начнут штрафовать авиакомпании

В Кодексе об административных правонарушениях появится статья, согласно которой авиакомпании будут штрафовать за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, пишет 3 сентября "РИА Новости" со ссылкой на ответ Министерства транспорта на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.

"Проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", — говорится в документе.

Гибатдинов заявил агентству, что в российском обществе возникают дискуссии насчёт спорных ограничений по провозу ручной клади. Он считает, что необходимо установить ответственность для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров. "Важный шаг — обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок", — сказал он.

Ранее сенатор обращался Генпрокуратуру и Минтранс с требованием проверить случай, когда в самолёт не пускали 89-летнюю пенсионерку с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.

Напомним, что работа над кодексом ведется с 2019 года. Сейчас проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования.

Фото: ЗАКС.Ру