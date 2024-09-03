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Новости 15:21

В Минюсте считают, что причиной бунтов в колониях является экстремизм

фото ЗакС политика В Минюсте считают, что причиной бунтов в колониях является экстремизм

В Минюсте рассказали о причинах бунтов в российских колониях, об этом 3 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минюста Константина Чуйченко.

"Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма", – сказал Чуйченко.

По мнению главы Минюста, ситуация в настоящее время в колониях не похожа на ситуацию в колониях в 90-х.

Он также отметил, что раньше в бунтах участвовали тысячи заключенных, а теперь отдельные лица. Большинство осужденных не поддерживают происходящее, а некоторые даже противодействуют.

Фото: ЗАКС.Ру


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