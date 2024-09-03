В Петербурге открыли памятник, посвященный блокадным "слухачам"

Памятник "Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда" установили в сквере между Ораниенбаумской и Стрельнинской улицами, сообщили 3 сентября в администрации губернатора. Монумент находится рядом со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих, в которой в годы блокады проходил отбор для войск противовоздушной обороны.

Памятник сделан из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 2,1 метра. "Такая высота выбрана для того, чтобы памятник могли тактильно осматривать незрячие", — отмечают в Смольном.

На постаменте написано: "Слепым слухачам" и "Незрячим защитникам блокадного Ленинграда". Над монументом работали слепоглухой скульптор Александр Сильянов, скульптор Мария Третьякова и архитектор Леонид Копыловский.

В 1942 году в армию попали двенадцать лучших незрячих "слухачей". Они выявляли вражеские самолеты на дальних подступах к городу. Их работа спасла десятки тысяч ленинградцев.

Фото: ЗАКС.Ру