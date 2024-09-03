Умер почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский

Умер почетный гражданин Петербурга и конструктор подводных лодок Игорь Спасский, об этом 3 сентября у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как рассказал Беглов, под руководством Спасского Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" построило почти две сотни подводных лодок.

"Как настоящий командир, он провёл предприятие через трудные 90-е годы и вывел его на новый курс – "Рубин" стал символом надёжности и инноваций, инженерной школой для молодых учёных и конструкторов", – сказал градоначальник.

Также Беглов напомнил, что еще при жизни Спасского в Петербурге успели открыть бюст на аллее Героев в 2023 году.

Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким Игоря Спасского.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова