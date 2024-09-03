Костров сообщил о недопуске на выборы около 80 наблюдателей в Центральном районе

Около 80 человек не допущены до наблюдения за выборами в Центральном районе, сообщил лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. При этом он предположил, что часть наблюдателей все же может присутствовать при голосовании.

"Территориальные комиссии ссылаются на то, что наши кандидаты не предоставили решения о назначении наблюдателей", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Кострова.

По словам активиста, в большинстве случаев основанием для отказов стало то, что кандидаты якобы не предоставили решения о назначении наблюдателей. При этом Костров утверждает, что соответствующие документы были переданы в территориальные избирательные комиссии. В нескольких случаях, по его словам, выносились отказы из-за составленных графиков работы наблюдателей.

Точное количество снятых наблюдателей пока неизвестно, отметил Костров в беседе с ЗАКС.Ру. В связи с этим сохраняется возможность того, что часть из них сможет работать на предстоящих выборах.

О проблемах со снятием наблюдателей в центре Петербурга также сообщал Telegram-канал "Ротонда". Среди перечисленных причин для подобных решений назвали неуказание времени наблюдения за выборами и отсутствие уточнения о том, что речь идет об участковых избирательных комиссиях, рядом с их номерами.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру