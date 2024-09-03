Граждан Швейцарии оштрафовали за проникновение в кабину машиниста метро в Рыбацком

Мировой судья в Петербурге привлекла к административной ответственности двух граждан Швейцарии по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.3 ст.11.15.1 КоАП РФ), об этом 3 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе городских судов, граждане Швейцарии Мика Хугентоблер и Бенжамин Сегмюллер в конце августа на станции метро "Рыбацкое" зашли через заднюю дверь в кабину машиниста.

Оба мужчины вину признали, а также попросили рассмотреть их дела в их отсутствие.

По итогу суд назначил каждому штраф в размере 20 тысяч рублей и конфискацию ключа.

Фото: ЗАКС.Ру