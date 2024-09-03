Беглов и Бельский почтили память погибших 20 лет назад в бесланской школе

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский почтили память жертв трагедии, произошедшей 20 лет назад в бесланской школе.

Беглов в своем Telegram-канале напомнил, что в результате трагедии в Беслане в 2004 году погибло более 300 человек, среди которых 186 - дети.

"Это чудовищное преступление оплакивала вся Россия. И сегодня каждая семья, в которой есть ребенок, сочувствует родственникам жертв теракта в Беслане", – написал градоначальник.

Бельский 3 сентября в соцсетях рассказал о своих чувствах, которые испытал, когда побывал в той самой школе.

"Прошло 20 лет, но время над той трагедией будто не властно. Особенно остро ощутил это, когда летом оказался в той самой школе – почти осязаемая скорбь всего мира", – написал парламентарий.

В День солидарности в борьбе с терроризмом у памятника Детям Беслана в Петербурге губернатор и депутат возложили цветы и почтили память погибших в трагедии.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова