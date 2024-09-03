Представитель ЛДПР приостановит членство в ГИК из-за сына-единоросса

Санкт-Петербургская избирательная комиссия собирается рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий члена комиссии с правом решающего голоса, следует из повестки заседания на 4 сентября. По информации ЗАКС.Ру, им станет представитель ЛДПР Валерий Николаев. Его 20-летний сын баллотируется от "Единой России" в МО "Адмиралтейский округ".

Николаев занимает должность члена ГИК с 2017 года. До этого он более десяти лет возглавлял МО "Семеновский", расположенный в Адмиралтейском районе. На муниципальные выборы 2024 года заявился его сын, Сергей Николаев. Он баллотируется от "Единой России" в МО "Адмиралтейский округ". В графе "место работы" он указал, что является студентом.

Ранее в МО "Адмиралтейский округ" по суду сняли десять кандидатов от "Справедливой России - За правду". Если решение вступит в силу, то в одном из многомандатных округов останутся лишь кандидаты от "Единой России" - при таких обстоятельствах выборы могут признать несостоявшимися.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру