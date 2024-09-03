Въезды на четыре заправки закроют на трассе "Скандинавия" в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области на федеральной трассе А-181 "Скандинавия" введут ограничения из-за дорожного ремонта, об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Из-за ремонта для водителей будут закрыты въезды на четыре заправки. Работы пройдут на участке трассы в районе Гончаровского сельского поселения.

Ограничения будут вводить с 3 по 5 сентября на 120-м и 121-м километрах. На участке поменяют асфальтобетонное покрытие.

Ремонтом занимается АО "ВАД". Водителей попросили быть внимательнее и заранее выбирать удобный маршрут.

Фото: ЗАКС.Ру