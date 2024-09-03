С рейса Омск – Петербург сняли двух пьяных пассажиров

С самолета из Омска в Петербург сняли двух пьяных пассажиров, об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Сначала перед вылетом самолета правоохранители получили информацию о том, что два пассажира ведут себя неадекватно. Ими оказались два уроженца Омской области.

В самолете мужчины нецензурно ругались и не реагировали на замечания пассажиров и членов экипажа. Командир самолета отказал им в полете из-за неподобающего поведения.

Пассажиров привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также в отношении одного из нарушителей составили протокол о мелком хулиганстве.

Фото: ЗАКС.Ру