Погода в Петербурге 4 сентября может побить второй суточный рекорд подряд

В Петербурге температура воздуха в начале осени все еще сильно выше климатической нормы, об этом 4 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием юго-западной периферии обширного барического максимума. Из-за этого в городе будет малооблачно и сухо, а температура выше климатической нормы на 7-8 градусов. Погода в Петербурге может побить второй суточный рекорд подряд.

Воздух прогреется до +26…+28 градуса. Ветер восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 5 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру