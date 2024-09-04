Желание сделать прививку от гриппа привело к уголовному делу в Петербурге

Полиция Калининского района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который очень сильно хотел сделать прививку от гриппа, об этом 4 сентября пишет "Фонтанка.ру".

В понедельник, 2 сентября, мужчина очень сильно захотел сделать прививку от гриппа в пункте у станции метро "Академическая". Однако медсестра, работавшая там, отказала ему, так как петербуржец был в нетрезвом состоянии.

Без реакции мужчина это не оставил. Сначала он начал плеваться в сторону автомобиля и медиков, а потом бросать в машину мусор.

После этого петербуржец решил знакомиться с прохожими недалеко от пункта, его зафиксировала видеокамера. В отношении него возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Фото: ЗАКС.Ру