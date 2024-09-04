В Петербурге больше, чем в Москве, довольны общественным транспортом

Петербуржцы удовлетворены качеством общественного транспорта больше, чем в Москве и Подмосковье, об этом 4 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование компании Arthur Consulting и кафедры государственного и муниципального управления ВШМ СПбГУ.

Как отметили авторы исследования, такой результат в Петербург был достигнут с помощью ускорения трамвайных маршрутов, развития транспортной сети, ставки на электробусы и так далее.

Однако отмечается, что жители центра доступностью транспорта довольны больше, чем жители спальных районов Петербурга из-за проблем с поездками в часы пик.

Также одной из ключевых причин неудовлетворенности транспортной доступностью в спальных районах является отсутствие метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру