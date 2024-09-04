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Новости 11:18

Оператор Tele2 поменял название на t2

фото ЗакС политика Оператор Tele2 поменял название на t2

Оператор сотовой связи Tele2 провел полный ребрендинг, сменив логотип и название, об этом 4 сентября оператор рассказал в социальных сетях.

Сейчас изменения уже отображены на официальном сайте оператора связи. Теперь Tele2 называется t2, а новый логотип также остался черно-белым, но добавилась горизонтальная розовая полоска.

В компании объяснили изменения эволюцией в технологическом развитии и сервисе оператора.

Компания Tele2 является шведской. В 2022 году она отказалась продлевать соглашение на использование бренда российским оператором, однако его разрешили продлить до 2024 года.

Фото: pixabay


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