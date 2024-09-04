Главный штаб изменит режим работы из-за Культурного форума

Режим работы Главного штаба изменится из-за проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума, об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Главный штаб будет закрыт для посетителей с 11 по 13 сентября. Также с 6 по 16 сентября будет недоступна выставка "Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации". Остальные экспозиции будут доступны в штатном режиме.

Посетителей попросили учитывать изменения в расписании при планировании посещения.

X Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 14 сентября. Темой этого года будет "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Фото: ЗАКС.Ру