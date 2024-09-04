Более 7 тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Петербурге

Во время выборов с 6 по 8 сентября в Петербурге на избирательных участках будут наблюдать за процессом более 7 тысяч человек, заявил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 4 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава Горизбиркома уточнил, что наблюдатели выдвинуты от Общественной палаты, от восьми партий и от кандидатов. Также на выборах в Северной столице будут работать международные эксперты в сфере наблюдения.

— Почти в два раза больше, чем на выборах президента, - подчеркнул Мейксин.

Ранее ряд кандидатов столкнулись с отказами в согласовании своих наблюдателей. В частности, активист Ярослав Костров заявил, что безуспешно пытался выставить около 80 наблюдателей в Центральном районе. Также трудности возникли на Юго-Западе города. Там участники выборов в Красносельском районе не могли попасть на прием в территориальные избиркомы.

Напомним, голосование начнётся в пятницу, 6 сентября, и продлится три дня. Петербуржцы будут выбирать главу города, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру