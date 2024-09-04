Беглов почтил память почетного гражданина Петербурга Владимира Ходырева

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память почетного гражданина города и бывшего председателя Ленгорисполкома Владимира Ходырева, об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник почтил память Ходырева на сороковой день со дня его кончины и возложил цветы к его могиле на Богословском кладбище.

"Владимир Яковлевич внес огромный вклад в развитие города. Его профессиональный путь — пример для молодых петербуржцев. Он был связующим звеном между Ленинградом и Петербургом, между успехами 1980-х и нынешними достижениями в развитии Северной столицы", – сказал Беглов.

В Смольном напомнили, что по инициативе Ходырева в свое время был вновь открыт Музей обороны и блокады Ленинграда, учрежден Памятный Знак "Житель блокадного Ленинграда", определена трасса будущей Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Ленинграда.

Звание почетного гражданина Петербурга Владимиру Ходыреву присвоили в 2022 году.

Фото: пресс-служба Смольного