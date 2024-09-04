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Новости 13:49

Проход через турникеты на ж/д станции "Старая Деревня" изменится с 6 сентября

фото ЗакС политика Проход через турникеты на ж/д станции "Старая Деревня" изменится с 6 сентября

На железнодорожной станции "Старая Деревня" изменится порядок прохода через турникеты с 6 сентября, об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" ("СЗППК").

Причиной ограничений станут работы по замене турникетного оборудования, которые продлятся с 6 по 15 сентября 2024 года.

Как уточнили в организации, в этот период на станции "Старая Деревня" будет осуществляться проход пассажиров через технологический проход рядом с турникетным павильоном.

Также петербуржцев и гостей города призвали не проходить за ограждения и следовать указателям, которые установят на информационных стендах.

Фото: ЗАКС.Ру


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