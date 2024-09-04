Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал осужденных за "преступления протестной направленности", об этом 4 сентября сообщили на сайте главы страны.

Отмечается, что у большинства освобожденных есть дети. В общей сложности помиловано было 30 человек, из них семь женщин и 23 мужчины. Всех их изучала специальная комиссия.

Помилованные должны были соблюсти определенные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись и пообещали не нарушать закон. Контролировать соблюдение последнего условия будет МВД Беларуси.

В администрации президента Лукашенко отметили, что подобное решение — это гуманный жест в отношении этих людей, а им дали шанс вернуться к нормальной жизни.

Фото: сайт Кремля