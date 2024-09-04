МВД разработало проект об уголовной ответственности для дропперов

Министерство внутренних дел России направило в правительство законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности для дропперов, сообщает ТАСС 4 сентября.

Дропперами называют тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним третьи лицам, использующим их в мошеннических схемах.

Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил агентству, что такую деятельность в проекте предлагается рассматривать как преступление средней тяжести. Но если человек будет состоять в организованной преступной группе, то его будут судить по статье о тяжком преступлении. "Пока говорить о конкретном наказании рано", — отметил Филиппов.

Напомним, с 25 июля банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

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