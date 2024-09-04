Останина: "Дети рождаются от любви, а не от надзорного ока руководителя компании"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства и детства Нина Останина заявила, что работодатели никогда не будут контролировать рождаемость у своих сотрудников. Об этом 4 сентября написало издание "Газета.ру".

Сегодня в ходе Восточного экономического форума зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая выразила мнение, что руководители компаний должны следить за рождаемостью у своих сотрудников. "Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе?", — сказала она.

Останина прокомментировала заявление своей коллеги. Она сказала, что это личное мнение Буцкой, которое никогда не выльется в законодательную инициативу. "Это вопросы сугубо личные — взаимоотношения мужчины и женщины. Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании", — отметила чиновница.

Также Останина подчеркнула, что духовные вопросы не могут регулироваться юридическим механизмом. По ее словам, эту сферу надо понимать, "а не вторгаться". Еще чиновница попросила стимулировать практики, когда при рождении ребенка компания помогает своему сотруднику, предлагает ему, например, соучастие в выплате ипотеки.

Фото взято с сайта Госдумы