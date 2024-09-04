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Новости 19:07

Ушел из жизни зампредседателя "Яблока" Сергей Иваненко

фото ЗакС политика Ушел из жизни зампредседателя "Яблока" Сергей Иваненко

Заместитель председателя партии "Яблоко" и глава московского отделения партии Сергей Иваненко скончался на 66-м году жизни, сообщили 4 сентября в пресс-службе "Яблока". Причина смерти не указана. 

"О дате и месте прощания с Сергеем Иваненко будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Сергей Иваненко родился 1959 году в грузинском городе Зестафони. Он закончил экономический факультет МГУ. С 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы первых трех созывов, он является автором и соавтором более 80 законопроектов. 

Помимо политической деятельности Иваненко увлекался шахматами. Он имеет звание мастера спорта. С 2003 по 2007 год занимал должность вице-президента Российской шахматной федерации.

Фото пресс-службы "Яблока"


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