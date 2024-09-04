В Смольном обсудили вопросы социально-экономического развития Петербурга

Правительство Петербурга провело 4 сентября заседание по вопросам социально-экономического развития с начала 2024 года. Также на мероприятии представили прогноз на 2025-2027 годы и долгосрочный прогноз до 2042 года.

С докладом перед участниками заседания выступил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Из его слов следовало, что с 2019 по 2023 год реальная начисленная зарплата в Петербурге выросла на 16 %, а темп роста реальной среднемесячной зарплаты в 2023 году составил 111,2 % к аналогичному периоду 2020 года.

"По итогам 2023 года денежные доходы в расчете на душу населения составили 71 746 рублей, это рост более чем на 9 % к уровню 2022 года. С учетом инфляции темп роста реальных денежных доходов за 2023 год составил 17,8 % к уровню 2020 года и 3,8 % к соответствующему периоду 2022 года", — заявил Зырянов.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил в прошедшем году 12,2 % относительно уровня 2020 года. Всего за год Петербург привлек 1,2 млрд инвестиций. С начала года городу удалось привлечь 579,9 млрд рублей инвестиций. Индекс промышленного производства по итогам 2023 года в городе составил 109,9 %.

Согласно прогнозу, зарплата в Петербурге будет расти в ближайшие годы в среднем на 9 %, а индекс промышленного производства — на 6 %.

По завершении доклада Зырянова высказался губернатор Александр Беглов. "Мы достигли хороших результатов по большинству показателей оценки работы органов власти. Действительно, правительство работало, не покладая рук, есть результаты, есть вопросы, которые еще требуют решения", — произнес градоначальник и сообщил о снижении уровня бедности в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру