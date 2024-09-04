Пристройка у цеха рядом с Варшавским вокзалом будет разобрана

Комитету по охране памятников предоставили эскизный проект, который предполагает разбор пристройки к зданию цеха бывшего Варшавского вокзала, написала 4 сентября "Фонтанка.ру". Но потом на ее месте, возможно, установят новые конструкции в существующих габаритах.

В июне петербургские градозащитники заметили пристройку у цеха бывшего Варшавского вокзала. Работы надо согласовать с КГИОП, поскольку комплекс зданий является объектом культурного наследия, но сделано это не было. В ведомстве в ответ на незаконные действия пообещали привлечь к ответственности нарушителей и выдали им предостережение.

"Фонтанка.ру" отмечает, что вчера активисты заметили "активные" работы на пристройке. В КГИОП сообщили, что новый проект ремонта с ведомством согласован. Утверждается, что отвечающие за эту стройку будут обязаны демонтировать металлические балки, которые были воткнуты в здание цеха.

"По информации правообладателя, велись работы, связанные с устранением последствий несогласованных работ. Данные работы приостановлены до согласования с КГИОП раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия", — издание передает сообщение КГИОП.

Часть построек у здания Варшавского вокзала были снесены в 2013 году. Тогда это действие признали незаконным.

Кадр взят из видео "Живого города"