Рекордное тепло покидает Петербург

В Петербурге во вторник и среду был обновлен суточный рекорд максимальной температуры, но теперь в город начнут поступать менее теплые воздушные массы, сообщил 5 сентября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале

По словам синоптика, сегодня осадки не ожидаются. Температура может опуститься до +24 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 6 сентября, дождей не будет. В Петербурге сохранится летняя погода, температура может составить +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру